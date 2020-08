Finale di Champions League, Orsato (quasi) da applausi. I dubbi per l'episodio su Mbappe

Una finale da grande e, solo per quell’episodio molto dubbio su Mbappé, non una grande finale. Ma Daniele Orsato - sottolinea il Corriere dello Sport analizzando la moviola della finale di Champions League - può sorridere come la sua squadra, Manganelli e Giallatini.

Dubbio e rigore - E’ come detto molto dubbio l’intervento di Kimmich su Mbappé: il destro colpisce il polpaccio e lo scarpino destro dell’attaccante francese, Orsato fa segno «pallone» e questo basterebbe a Irrati al VAR per intervenire (perché non lo fa?). Però: il contatto è davvero minimo e così lo percepisce anche Mbappé, che non protesta. Certo, se avesse dato rigore, chi poteva dirgli nulla?

Mai penalty - Negli ultimi secondi del primo tempo, Coman entra in area, c’è un contatto con Kehrer che è in ritardo, risibile il contatto sul piede (Coman fa tre passi prima di cadere) e l’avambraccio del francese sulla spalla. Non è rigore neanche il contatto Kehrer-Lewandowski nel finale (sul pallone).

Disciplinare - Il Corriere dello Sport cita un ultimo episodio. Citiamo un episodio da manuale: la gestione del fallo e post-fallo su Neymar: Orsato si allontana dal parapiglia (per osservare meglio), ammonisce Gnabry poi chiama Paredes («Vieni qua, vieni Paredes, vieni qua. No, devi venire tu da me.....») e lo ammonisce per la reazione. Ok anche il giallo per Süle (in ritardo su Di Maria).