© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il suo gol al 39' del secondo tempo ha deciso la finale del Campionato Primavera, regalando all'Atalanta il titolo che mancava dal 1998: Ebrima Colley ha senza dubbio lasciato il segno in questa stagione in nerazzurro. Raggiunto dai microfoni di Sportitalia al termine della gara, l'attaccante gambiano ha così commentato la vittoria:

"Finalmente si è avverato il nostro sogno, lo ha meritato tutta la squadra. Siamo molto felici. Posso dire che abbiamo l'allenatore migliore del mondo, ha una capacità incredibile di fare giocare la squadra. Ci abbiamo creduto tanto e siamo contenti di lavorare con lui".