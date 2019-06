© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha firmato l'occasione più importante per l'Inter nei minuti finali del primo tempo, costringendo il portiere atalantino Ndiaye a deviare in tuffo il suo tiro a giro. Eddy Salcedo, raggiunto all'intervallo dai microfoni di Sportitalia, ha commentato brevemente la gara:

"Dobbiamo continuare così, stiamo giocando bene, anzi potevamo fare ancora meglio in questo primo tempo. Questa è una partita in cui devi dare tutto, e andare avanti col cuore".