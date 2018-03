Finalmente Tumminello: sarà a disposizione per Fiorentina-Crotone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finalmente Marco Tumminello. Il giovane attaccante della Roma ma in prestito al Crotone, reduce da un lungo infortunio, sarà a disposizione di mister Zenga per la sfida di domani contro la Fiorentina. Il calciatore - scrive la Gazzetta dello Sport - partirà dalla panchina, ma sarà fin da subito un'arma in più a gara in corso.