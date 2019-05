Fiorello: "Atalanta sulle ali dell'entusiasmo. Conte alla Juve? No, all'Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anche i fratelli Fiorello, Rosario e Beppe, presenti all'Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Nel pre-partita lo showman e l'attore hanno parlato al microfono di Rai Sport: "Non tifiamo né Lazio né Atalanta, siamo italiani e siamo qua per una grande Coppa Italia. La Lazio gioca in casa, ma l'Atalanta viaggia sulle ali dell'entusiasmo". Risponde poi Rosario, sull'eventualità di vedere Conte alla Juve: "No, viene da noi all'Inter", scherza lui, noto tifoso nerazzurro.