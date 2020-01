Showman "Fieri di essere tuoi corregionali in tempi non facili"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Eravano siciliani! Siciliani cone Pietro Anastasi. Grazie Pietro. Eravamo fieri di essere tuoi corregionali. In un tempo non facile per i meridionali che arrivavano nel nord Italia". Così, via social, il catanese Fiorello ricorda Pietro Anastasi scomparso ieri all'età di 71 anni. (ANSA).