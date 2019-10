© foto di Federico De Luca

Ammonizione e ammenda di 2.000€ a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, "per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria". Questa la decisione del giudice sportivo della Serie A dopo il posticipo di ieri sera, con l'arbitro Calvarese che aveva estratto il cartellino giallo nel corso del secondo tempo per il numero 25 viola.