Fiorentina, 5-1 in amichevole al Grosseto: show di Cutrone-Vlahovic, debutta Bonaventura

vedi letture

La Fiorentina batte il Grosseto per 5-1 nella terza amichevole stagionale. Mattatori della partita del "Franchi" sono stati gli attaccanti Cutrone e Vlahovic: il primo ha realizzato infatti una doppietta al 15' e al 58' ed è stato un prezioso alleato per due gol di Vlahovic, conquistando il rigore poi trasformato dal serbo al 33' e servendogli l'assist al 52'. Il talento ex Partizan, da parte sua, ha sfruttato sia i "regali" del compagno di reparto sia l'assist prezioso di Amrabat, andando a siglare addirittura la tripletta personale. Il gol del Grosseto è stato realizzato invece da un ex viola (cresciuto nelle giovanili della Fiorentina) e nipote d'arte di Agroppi, Raimo, che al 65' ha infilato Terracciano con un bel tiro a girare. I maremmani hanno colpito inoltre un palo con Fratini. La gara ha offerto tanti spunti con il debutto in maglia gigliata di Bonaventura, che non è riuscito però a incidere, e il debutto-bis per Biraghi sulla fascia sinistra.