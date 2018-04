Fiorentina, è allarme in attacco: le punte viola non sanno più segnare

© foto di Federico Gaetano

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport, in merito alla Fiorentina attesa dalla gara contro il Napoli, sceglie di titolare così: "Allarme in attacco: non segna più". I viola, infatti, nelle ultime tre partite hanno raccolto un solo punto. Contro la SPAL è finita a reti inviolate, poi i tre gol di Veretout nella sconfitta casalinga contro la Lazio, e infine la disfatta di Reggio Emilia, in cui a segnare sono stati gli avversari. L'attacco gigliato non dà segnali: Simeone nonostante il bottino di dieci reti, vive di alti e bassi, Falcinelli non ha ancora esultato in maglia viola, Chiesa è stanco e fin troppo responsabilizzato, e Thereau è fermo a un solo gol in sei mesi. Poi ci sono i trequartisti, con Gil Dias a quota due centri, e i Saponara e gli Eysseric ancora a secco.