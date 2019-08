© foto di Giacomo Morini

L'ex difensore della Fiorentina Andrea Sottil, padre del talentino viola Riccardo, intervistato da Firenzeviola.it ha parlato anche della scelta del club gigliato, che ha deciso di togliere il ragazzo dal mercato: "A livello familiare siamo contenti per lui perché tiene molto alla maglia viola: il suo obiettivo era quello di tornare, conquistarsi la fiducia di Montella e giocare al Franchi. Sono contento che ce l'abbia fatta, penso anche meritandosi la conferma per quel che ha fatto vedere nel precampionato. Chiaramente deve migliorare e crescere ancora, ma è sempre stato un suo obiettivo rilanciarsi in viola".

Siete felici che Riccardo sia considerato il vice-Chiesa? Non proprio uno a caso.

"Certo, Chiesa è al momento tra i più importanti giocatori della Fiorentina e del calcio italiano, perché ha dimostrato di avere grandi qualità ed è giovane. Ha ampi margini di miglioramento e per mio figlio è solo un motivo di orgoglio e stimolo stare dietro a lui, vedendo quello che ha fatto. Anche se potrebbero giocare pure insieme (ride, ndr)".