Fiorentina, ADV a Firenze. Discorso di incoraggiamento alla squadra

© foto di Federico De Luca

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato in mattinata al Centro Sportivo “Davide Astori” per il primo saluto del nuovo anno ed è stata anche l’occasione per conoscere il nuovo acquisto Luis Muriel. Il Patron ha assistito a tutto l’allenamento dei viola, ha pranzato insieme alla squadra ed allo staff e si è soffermato a parlare con il Mister esprimendo la propria soddisfazione per il passaggio del turno in coppa Italia. Il Presidente Onorario ha, infine, richiamato l’attenzione sul primo impegno di campionato del nuovo anno, la difficile gara di domenica contro la Sampdoria, partita alla quale non potrà assistere per impegni di lavoro.