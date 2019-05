Fiorentina, allenamento a porte aperte: non ci sarà il tifo organizzato

© foto di Federico De Luca

Questa mattina la Fiorentina ha comunicato che domani la sessione di allenamento si svolgerà all'interno dello stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti a partire dalle ore 16:30. Non saranno presenti, però, i gruppo viola della curva Fiesole. Tutto il tifo organizzato non entrerà allo stadio Franchi per la seduta.