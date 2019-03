© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di riposo in casa Fiorentina dopo il ko di domenica a Bergamo e la visita alla tomba di Astori nella giornata di ieri. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, alcuni calciatori hanno sfruttato le 24 ore di libertà che Pioli ha concesso loro per andare ugualmente al centro sportivo. Quest'oggi infatti una decina di giocatori hanno svolto un lavoro di scarico in campo e di potenziamento in palestra per poi riprendere le sedute in gruppo in vista di domani, quando la Fiorentina inizierà a fare sul serio in vista della sfida contro la Lazio di domenica sera.