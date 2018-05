Fiorentina, ancora personalizzato per Vitor Hugo: in dubbio per il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima seduta di allenamento per la Fiorentina di Stefano Pioli, che oggi è tornata per la prima volta a lavorare al centro sportivo "Astori" dopo il ko di domenica contro il Cagliari. Nella testa dei giocatori, adesso, c'è il Milan, ultimo avversario prima della conclusione del campionato. Nessuna novità di rilievo sul fronte Vitor Hugo: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il brasiliano (convocato per il Cagliari ma poi finito in tribuna dopo il provino non troppo positivo svolto domenica mattina prima del match coi sardi) oggi ha svolto lavoro personalizzato come gran parte della squadra che ha giocato domenica e verosimilmente farà lo stesso anche domani. Ancora in forse dunque la sua convocazione per l'ultima di campionato con il Milan: tutto sarà più chiaro dall'evoluzione delle prossime sedute.