Fiorentina, Andrea Della Valle arrivato a Firenze: domani al Franchi

© foto di Federico De Luca

È arrivato in pochi minuti fa al centro sportivo “Davide Astori” il patron della Fiorentina Andrea Della Valle: il numero uno viola assisterà alla parte finale della rifinitura della squadra in vista della Juventus e pranzerà con il gruppo. Domani poi Andrea Della Valle sarà regolarmente allo stadio Franchi per la partita contro i campioni d’Italia.