Fiorentina, Andrea Della Valle stasera a Firenze e domani allo stadio

© foto di Giacomo Morini

Quella di oggi sarà la giornata che vedrà il ritorno a Firenze del patron della Fiorentina, Andrea Della Valle. Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino di oggi, il numero uno gigliato arriverà in città in tarda serata (e dunque non assisterà alla rifinitura della squadra), mentre domattina sarà al centro sportivo per seguire dal vivo la sgambata della Fiorentina in vista del match contro l'Udinese. Alle 18, poi, Della Valle sarà regolarmente seduto in tribuna per vivere la sfida della sua squadra contro l'Udinese.