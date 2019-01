Fiorentina, Andrea Della Valle visita la squadra viola

Ha assistito all'allenamento e pranzato con la squadra

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Per la Fiorentina, oggi, allenamento sotto gli occhi di Andrea Della Valle, la cui visita era già in programma. I viola, dopo la vittoria di Torino in Coppa Italia contro i granata, che ha permesso loro di qualificarsi ai quarti, dove il prossimo 30 gennaio alle 17.30 al Franchi sfideranno la Roma, proseguono gli allenamenti al centro sportivo Davide Astori in vista della gara di campionato di domenica contro la Sampdoria. Della Valle, dopo aver assistito alla seduta di allenamento, ha pranzato con Pioli e la squadra e conosciuto di persona Luis Muriel, l'attaccante arrivato nella sessione di mercato invernale. Domenica non sarà presente alla partita perché impegnato a Parigi per la settimana della moda.