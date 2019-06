Fiorentina, Antognoni in Catalogna in compagnia di Guardiola

© foto di Federico Gaetano

Qualche giorno di relax per Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina che con l'arrivo di Rocco Commisso avrà ancora più potere in società. L'ex dirigente viola è in questo momento in Catalogna, come da lui stesso testimoniato su 'Instagram', in compagnia di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City.