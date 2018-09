Fiorentina-Atalanta 2-0: il tabellino della gara

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Gattuso lancia Samu Castillejo come punta centrale, affiancato da Suso e Calhanoglu. Abate prende il posto di Calabria sulla destra. De Zerbi torna al 4-3-3 con l'ex Kevin-Prince Boateng, a riposo a Ferrara, a riprendersi il posto...

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini (25' st E. Rigoni), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (35' st Barrow), Castagne (32' st Adnan); Pasalic; Zapata, Gomez. A disp.: Berisha, Rossi, Djimsiti, Bettella, Gosens, Valzania, Pessina, Ilicic, Tumminello. All.: Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (33' Fernandes), Veretout, Gerson (36' st Laurini); Chiesa, Simeone, Pjaca (9' st Mirallas). A disp.: Dragowski, Djks, Ceccherini, Hancko, Dabo, Norgaard, Eyseeric, Thereau, Vlahovic. All.: Pioli

