© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Fiorentina-Atalanta, in programma allo stadio Franchi di Firenze domani alle 15.00. Prima per Caldara, out Castagne (dolore al ginocchio). Di seguito la lista completa:

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Heidenreich, Masiello, Palomino, Toloi.

Centrocampisti: Da Riva, De Roon, Freuler, Pasalic,

Attaccanti: Colley, Gomez, Ilicic, Muriel, Traore, Zapata.