© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma domani al Franchi alle 15. Torna Castrovilli, c'è anche Caceres. Ancora out invece il nuovo acquisto Duncan. Di seguito la lista completa:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti, Igor.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Pulgar,

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic.