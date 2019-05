Fiorentina, ATF e Curva Fiesole: "Della Valle prende in giro la città"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi della Fiorentina, tramite un comunicato congiunto fra ATF e Curva Fiesole, ha deciso di chiamare all'adunata i propri tifosi per la trasferta contro il Parma, scagliandosi poi contro i Della Valle. "Domenica abbiamo una partita che purtroppo si è rivelata decisiva: è l'occasione di dimostrare ancora una volta il nostro attaccamento a questi colori, sostenendo i ragazzi e scongiurando quello che dovrebbe essere un epilogo assurdo di questo campionato. Possiamo farlo solo noi! Abbiamo una proprietà e una dirigenza che, dal nulla della loro posizione, da anni hanno abbandonato le sorti della nostra Fiorentina, facendo sprofondare la squadra nell'anonimato sportivo.

Abbiamo letto con stupore l'invito di Della Valle a stare vicini ai ragazzi e a sostenere la Fiorentina in questa situazione delicata. Rispondiamo con franchezza che qualora Diego volesse imparare davvero a dare sostegno e vicinanza a questi colori, può venire a lezione dalla Curva Fiesole e da tutta la tifoseria viola che segue la Fiorentina ovunque, facendo sacrifici di ogni tipo. Verrà il momento, è certo, in cui Della Valle dovrà rendere conto della provocazioni e delle falsità che ha scritto nella lettera indirizzata a Firenze. Per adesso ci limitiamo a dire che se la società è in vendita, come dice, dovrebbe esserne deciso il prezzo e nominato un Advisor. Scommettiamo che qualche scemo del villaggio si fa avanti? In assenza di questi dati e di queste certezze, quelle di Diego Della Valle sono novelle e prese in giro per la nostra città".