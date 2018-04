Fiorentina, Badelj può tornare col Napoli: i segnali sono incoraggianti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Radio Bruno Toscana, arrivano segnali incoraggianti da Milan Badelj dopo l'allenamento di oggi. Il centrocampista croato, infatti, è tornato ad indossare le scarpe da calcio e ad allenarsi sul campo. Salgono dunque le quotazioni per un suo ritorno in campo contro il Napoli.