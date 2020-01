"Tanti annunci da fare, speriamo di fare rosa più forte"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Paquetà alla Fiorentina? Vediamo, vediamo". Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, non chiude alla possibilità di prelevare dal Milan il brasiliano, reduce da sette panchine consecutive. "Stiamo andando in albergo - aggiunge Barone, uscendo dall'hotel dove si stanno svolgendo le ultime ore di calciomercato -, dove dovremo continuare a lavorare. Vediamo, il mercato finisce domani, abbiamo qualche annuncio da fare. Sarà una Fiorentina più forte? Speriamo di far bene". La Fiorentina in questa ore sta infatti acquistando Duncan dal Sassuolo, Igor dalla Spal, Kouame dal Genoa, mentre tratta Criscito ("non abbiamo notizie su per il momento, è il loro capitano e ovviamente è importante per loro ma vedremo cosa succederà") e Amrabat dal Verona: "Per il momento non c'è accordo ma vedremo se riusciremo a raggiungerlo". (ANSA).