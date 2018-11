Fiorentina, Benassi e la cura contro il mal di gol. Gli obiettivi del giocatore

13.10 - Conclusa la conferenza stampa di Marco Giampaolo. 13.10 - Qual è il clima del derby dopo la tragedia del ponte Morandi? "Nello sport ci deve essere la rivalità, lo sfottò, anche in quello si sta insieme". 13.08 - Che Genoa ti aspetti? "Una squadra aggressiva, che non...

LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Dramma non va confuso con una gara di calcio"

Inter, i convocati di Spalletti: out Vrsaljko e Dalbert

Atalanta, seduta al mattino: trauma facciale per Barrow

Sassuolo, lavoro differenziato per Jens Odgaard

Sampdoria, assente solo Barreto: per lui recupero in piscina

Bologna, differenziato per Da Costa. Pulgar e Gonzalez in gruppo

Parma, terapie per Di Gaudio e Gobbi

Oggi in TV, la serie B, gli anticipi di A ed il Superclasico

Torino, Zaza è il dodicesimo uomo per eccellenza di Mazzarri

Fiorentina, tegola Pjaca: lombalgia acuta per il croato. Salta il Bologna

Milan, Ibra esce allo scoperto: chiamata a Galliani per ringraziarlo

Atalanta, fastidi alla vista per Barrow: lunedì novità sui tempi di recupero

Roma, risentimento muscolare per Olsen. A Udine giocherà Mirante

Domani Lazio-Milan, i convocati di Gattuso. Rossoneri in emergenza

Inter, in mezzo si cambia: Spalletti prova un centrocampo mai visto

Verso Juventus-Spal, tutte le ipotesi per l'attacco bianconero

L'edizione odierna de La Nazione , parlando di Fiorentina, dedica spazio a Marco Benassi . Il centrocampista - si legge - è infatti la cura contro il "mal di gol" viola, avendo segnato già cinque reti (risultando così il capocannoniere della squadra) ed avendo portato in vantaggio la squadra nelle ultime due trasferte (contro il Torino e il Frosinone). Adesso però Benassi ha un nuovo obiettivo: l'ottenimento delle 50 presenze con la Fiorentina (domenica saranno 49) e il numero di realizzazioni totalizzate nelle 98 partecipazioni in granata (12): adesso è a 10, gliene mancano solo due.

