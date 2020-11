Fiorentina-Benevento, i convocati di Prandelli: torna Pezzella, si rivede Eysseric. Out Callejon

vedi letture

Sono 24 i calciatori convocati da Cesare Prandelli, nuovo allenatore della Fiorentina, per la gara di domani contro il Benevento. Torna a disposizione capitan Pezzella, come lui anche Borja; prima convocazione stagionale per Eysseric. Out lo spagnolo Callejon.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero.

Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic