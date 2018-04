Fiorentina, Bigica: "Col Napoli i viola non si scanseranno"

Presente negli studi di Fuorigioco, trasmissione in onda su Italia 7, il tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato dei temi inerenti alla prima squadra: “Il pronostico di Fiorentina-Napoli? Ho sentito dei discorsi strani, come il biscotto o la volontà di scansarsi. I viola vengono da un momento positivo, lottano per un obiettivo comune e mi viene da ridere quando vengono fatte certe illazioni. A Firenze ha sempre fatto fatica in questi anni", riporta Firenzeviola.it. Bigica, da calciatore, ha giocato all'ombra del Vesuvio dal 1999 al 2001 e nella stagione 2001-02.