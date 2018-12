© foto di Federico De Luca

Ha parlato così il terzino viola Biraghi in zona mista dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Abbiamo fatto fatica, ma dopo i tre schiaffi è uscito il nostro carattere. Ci manca solo la vittoria per sbloccarci. Le contestazioni fanno parte del calcio, Firenze è una piazza che ambisce a dei grandi risultati, però purtroppo il calcio è così: ci sono dei momenti di difficoltà. Noi siamo i primi a voler uscire da questa situazione. Noi capiamo i tifosi, sono arrabbiati come lo siamo noi. Oggi stata la prima partita dove non siamo riusciti a tenere le redini del gioco. Nel secondo tempo ci siamo disuniti e abbiamo preso gol. Siamo contenti per il gol di Mirallas, lui porta tanta esperienza".