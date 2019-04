Fiorentina-Bologna, i convocati di Mihajlovic: tre assenze pesanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Fiorentina, gara valida per la 32esima giornata della Serie A 2018/19. Out Mattiello, Helander e Destro, ecco l'elenco completo.

Portieri - Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori - Calabresi, Dijks, Lyanco, Danilo, Mbaye, Paz, Corbo.

Centrocampisti - Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Pulgar, Soriano, Svanberg, Valencia.

Attaccanti - Edera, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander.