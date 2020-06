Fiorentina-Brescia, Pellegrini: "Cistana deve mangiar polenta, Papetti è già pronto"

In campo per la seconda volta consecutiva dopo quella contro il Sassuolo, Andrea Papetti è il 2002 che sta sfidando la Fiorentina. In cronaca ne ha parlato Luca Pellegrini, ex bandiera di casa Sampdoria e seconda voce della partita di Sky. "Cistana deve ancora mangiare tanta polenta prima di arrivare a certi livelli. Tra i due quello più pronto mi sembra Papetti".