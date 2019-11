Fiorentina, Bucchioni: “Zaniolo, la doppietta che fa rabbia, e Corvino...”

Fonte: Firenzeviola.it

Ieri sera la vittoria della Nazionale ha fatto salire la rabbia ai fiorentina nel vedere giocare Zaniolo. Prima doppietta in azzurro a vent’anni con una personalità debordante. Pensate lui e Chiesa compagni in viola. E pensate ancora più fortemente che nell’estate di tre anni fa Corvino ha buttato fuori Zaniolo regalandogli il cartellino. Lo abbiamo già detto tante volte. Sbagliare si può, ma continuare a parlare e vantarsi è inaccettabile. Una B sfiorata, Zaniolo, Mancini e tre anni di errori macroscopici e non calcio a Firenze non bastano per una sana autocritica, per un gesto di umiltà. Niente. Come se non fosse successo niente. E c’è chi gli regala ancora sponde d’oro e gli crede. Misteri neanche troppo misteriosi del calcio. Ma non m’ero sbagliato, conosco troppo bene i miei polli. I cinque gol di Cagliari hanno ricompattato il Club della Bistecca e se andate a rileggere quello che è successo negli ultimi dieci giorni c’è qualcosa di vergognoso.

A proposito di mercato sbagliato e di non calcio, attorno alla Fiorentina tornano a girare in tanti per mettere le mani su Castrovilli (Inter e Roma) o su Milenkovic (Barcellona), come quando a Firenze c’erano i Fratellini e la loro corte dei miracoli, quando la Viola era un supermarket.

Forse non hanno ancora capito che Rocco non vende, ma compra. Almeno così dicono e gennaio è vicino…