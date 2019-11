Fiorentina, Caceres ancora a parte. Lirola sta bene e si allena

La Fiorentina sta svolgendo la seduta d'allenamento odierna al Franchi, in vista dell'impegno di domenica contro il Cagliari. A seguire la sessione oggi, come riportato da FirenzeViola.it c'è anche Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari e della Cremonese dove peraltro ha allenato Gaetano Castrovilli. Rastelli svolse il corso per diventare allenatore assieme a Montella, e per questo i due sono rimasti amici. Dal gruppo manca invece ancora Martin Caceres, mentre è stato aggregato il giovane Bobby Duncan. Regolarmente presente Pol Lirola.