Fiorentina, Caceres: "Da qualche parte c'è una sconfitta per ognuno"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

A poche ore dall'esonero di Vincenzo Montella dalla guida della Fiorentina, Martin Caceres ha pubblicato un post attraverso il proprio account Instagram: "Da qualche parte nel mondo c'è una sconfitta per ognuno. Alcuni sono distrutti dalla sconfitta, altri diventano più piccoli e meschini per una vittoria. La grandezza è di chi trionfa in egual modo sulla sconfitta e la vittoria. Forza viola".