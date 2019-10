© foto di Giacomo Morini

La partita con la Lazio lascia strascichi pesanti anche in termini di infermeria, con Martin Caceres e Pol Lirola usciti per infortunio. Secondo quanto appreso da Firenzeviola, in attesa comunque del report medico della Fiorentina, per entrambi i giocatori si parla di 15 giorni per il recupero. Per l'uruguaiano si parla minimo due settimane, mentre per Lirola previsione più ottimistica di poco. Considerando dunque anche l'impegno di di mercoledì, i due difensori dovrebbero saltare almeno tre gare.