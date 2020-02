© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Martin Caceres potrebbe non essere a disposizione di Beppe Iachini per la gara tra la Fiorentina e l'Atalanta in programma per sabato. Il difensore è infatti volato in Uruguay per motivi familiari e non si è allenato con i compagni nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il suo impiego è quindi da valutare, visto che rientrerà in Italia solo a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro il Franchi.