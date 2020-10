Fiorentina, Callejon a disposizione con lo Spezia: rientra anche Pulgar

Ancora in attesa del ritorno dei nazionali, la Fiorentina comincia a riprendere forma. Ieri i nuovi innesti José Maria Callejon e Antonio Barreca hanno svolto la prima seduta in gruppo e saranno convocati per lo Spezia. Stesso discorso per Erick Pulgar, rientrato con il resto della squadra. A riportarlo è La Nazione.