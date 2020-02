Fiorentina, Castrovilli in gruppo. Duncan ancora a parte

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina si è allenata oggi pomeriggio in vista della gara contro l'Atalanta. Gaetano Castrovilli è rientrato in gruppo mentre lavora sempre a parte Duncan, ormai con la Samp nel mirino (16 febbraio) anche se potrebbe essere del tutto a posto per il Milan. Confermata l'assenza di Caceres che rientrerà dall'Uruguay solo in serata.