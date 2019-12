© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli ha pubblicato una foto su Instagram mentre dà la mano all'ormai ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella. Il centrocampista ha voluto ringraziare ancora una volta l'Aeroplanino per averlo lanciato tra i grandi: "Non servono molte parole, ma solo un enorme GRAZIE. Un grosso in bocca al lupo a te e tutto lo staff".