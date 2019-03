Fonte: Firenzeviola.it

Aggiornamento sulle condizioni di Federico Chiesa direttamente da Firenzeviola.it. Filtra un cauto ottimismo - si legge - in casa Fiorentina: l'infortunio del classe '97, rimarca la società, è di natura muscolare e non dipende dalla pubalgia. Nelle sedute di allenamento di ieri ed oggi, Chiesa, ha svolto allenamenti personalizzati dove ha però aumentato i carichi di lavoro. Sulla carta è disponibile già per la sfida contro il Torino, ma serve aspettare la rifinitura per conoscere se Chiesa sarà totalmente arruolabile da Pioli per la partita di domenica.