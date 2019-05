Fiorentina, Cerofolini ai tifosi: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere classe ‘99 Michele Cerofolini, che in questa stagione ha vestito le maglie di Cosenza e Bisceglie, attraverso il proprio profilo Instagram ha tranquillizzato i tifosi dopo l’operazione al legamento crociato: “Anche questa è fatta, scalino dopo scalino, obbiettivo dopo obbiettivo non vedo già l’ora di tornare su quel prato verde che tanto mi fa emozionare e che mi rende felice come un bambino! - scrive Cerofolini - Ringrazio tutte le persona che mi sono state vicine e che mi continuano a starmi vicino e mi aiutano nei momenti più difficili... Grazie di cuore”.