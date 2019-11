© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina dopo la brutta sconfitta per 1-0 di ieri contro il Verona. Clima cupo ed allenamento di scarico per chi ha giocato al Bentegodi, partitella invece per i giocatori non impiegati. Federico Chiesa ha lavorato a parte con un allenamento differenziato, mentre German Pezzella sarà valutato nel pomeriggio per stabilire con certezza se e quando si opererà. Presente al Centro Sportivo anche Daniele Pradè, mentre Joe Barone è in Lega a Milano.