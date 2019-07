Fiorentina, Chiesa e Milenkovic attesi a Charlotte mercoledì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Firenzeviola.it arriveranno a Charlotte mercoledì 17 luglio, nella seconda tappa della tournee americana, Federico Chiesa e Nikola Milenkovic. I due, che hanno goduto delle consuete tre settimane di vacanza dopo gli impegni per l'Europeo Under 21, si aggregheranno al gruppo viola in North Carolina dove la Fiorentina affronterà l'Arsenal per la ICC alle 18 locali del 20 luglio