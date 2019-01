© foto di Federico Gaetano

Assoluto protagonista della partita di Coppa Italia, vinta 0-2 dalla sua Fiorentina in casa del Torino grazie alle due reti messe a segno, il gioiellino viola Federico Chiesa ha condiviso sul suo profilo Instagram tutta la felicità per reti e vittoria, scrivendo queste parole nella didascalia di un'immagine che lo ritrae oggi in campo mentre abbraccia il compagno di squadra Ceccherini: "Prima partita del 2019...grande partita, Forza Viola!". Ecco il post originale, condiviso sul social network.