Fiorentina, Chiesa in panchina contro la SPAL: chance per Mirallas

Roma, Gandini verso la risoluzione: è pronto per tornare al Milan

Negli ultimi giorni c'è stata un'accelerata verso il ritorno di Umberto Gandini al Milan. Il dirigente è pronto per risolvere il contratto con la Roma e tornare in rossonero. Si occuperà dei rapporti con l'UEFA, che aspetta sempre le motivazioni del TAS di Losanna per tornare a discutere...