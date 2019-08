Fonte: firenzeviola.it

La Fiorentina dovrà ottenere il via libera dalla Lega, ma ha già chiesto la deroga per la fascia dedicata a Davide Astori. Come riporta La Nazione, il capitano continuerà ad essere German Pezzella, ci ha tenuto a ribadirlo anche Milan Badelj. Toccherà a lui portare una costituita dalle iniziali del nome del difensore scomparso nel 2018, dal numero di maglia e con i simboli dei quattro quartieri di Firenze. Cambia la proprietà, ma non questo aspetto: Joe Barone come Mario Cognigni fece anno scorso ha già avanzato la proposta. Adesso vedremo cosa sarà deciso.