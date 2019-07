© foto di Giacomo Morini

Un incontro tanto atteso, che ha visto già un suo primo capitolo anche se si tratta soltanto di saluti. Parliamo di uno dei tormentoni di mercato, Federico Chiesa, che ha potuto salutare, arrivando al campo per la partita di International Champions Cup assieme al resto della sua squadra, per la prima volta il suo nuovo presidente Rocco Commisso, il quale a parole lo ha blindato a più riprese nonostante il forte pressing della Juventus su tutti. Come si vede dal video pubblicato sui social di Sportitalia, il giocatore della Fiorentina è stato accolto con calore al SeatGeek Stadium dal numero uno viola, che non ha esitato ad abbracciarlo, provando a trasmettergli il suo già ben noto calore.