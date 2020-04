Fiorentina, Comotto: "Commisso è speciale. Taglio degli stipendi? Tanta demagogia"

vedi letture

Il responsabile delle giovanili della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato ai taccuini di Tuttosport del presidente viola Rocco Commisso: "E' una persona speciale con un'energia che non ho mai trovato in nessun altro. In questa avventura ci ha messo denaro ma anche cuore e si percepisce pure quando è lontano. La lettera che ci ha scritto ha riempito il cuore di tutti coloro che lavorano nella Fiorentina. Ribery? Un punto di riferimento, un idolo per i più piccoli. Pradé e Barone hanno fatto un grande colpo a portarlo a Firenze. Un grande campione che anche a noi del settore giovanile dà qualcosa, oltre ad essere un traino per la prima squadra". Impossibile non parlare anche del Torino: "Ci sono annate storte che possono capitare. Si è chiuso un ciclo che è stato abbastanza vincente con Mazzarri e Petrachi e far partire un nuovo ciclo richiede sempre tempo e pazienza". Un pensiero finale anche sulla riduzione degli stipendi in Serie A: "Ho percepito tanta demagogia perché alla fine si fa di tutta l'erba un fascio mentre il calcio non è solo la serie A con i superstipendi ma anche la serie C in cui ci sono persone che hanno stipendi normali; se non li prendono per tre mesi è un problema".