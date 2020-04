Fiorentina con Ribery e Kouame. A giugno un attacco con due chance in più

Dovranno entrambi recuperare il ritmo gara, ma - sottolinea il Corriere dello Sport parlando della Fiorentina - la fine del tunnel oggi più che mai pare davvero ad un passo per Christian Kouamé e Franck Ribery. Il francese non ha saltato una seduta, intento a recuperare più velocemente possibile, così come l'ex Genoa non ha pensato ad altro se non ad affrontare il recupero con la mente sgombra da tutto, concentrandosi esclusivamente sul quotidiano. Mister Beppe Iachini deve metterli entrambi alla prova in campo: c'è da mettere al sicuro una salvezza - qualora riprendesse il campionato - per poi lavorare in vista del futuro.