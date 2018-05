Fiorentina, continuano le terapie per Vitor Hugo: out a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono le terapie per Vitor Hugo, difensore della Fiorentina infortunatosi al bicipite femorale domenica scorsa durante il match contro il Napoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, oggi il brasiliano dovrebbe iniziare a svolgere lavoro personalizzato sia in palestra che sul campo. La strada per il ritorno in campo sarà comunque piuttosto lunga, l'infortunio verrà monitorato giorno per giorno e sicuramente il giocatore sarà indisponibile per la trasferta di domenica a Genova.