Fiorentina, contro la SPAL ben 28 tiri verso la porta: non succedeva da oltre sei anni

vedi letture

Quella che ha conquistato i tre punti in palio in casa della SPAL, è stata una Fiorentina sorprendentemente offensiva e capace di arrivare al tiro. Come non succedeva ormai da anni, sottolinea il portale di raccolta statistica del calcio Opta. Era infatti da aprile 2014, contro il Verona, che la squadra toscana non riusciva ad andare al tiro per 28 volte, come capitato invece quest'oggi.